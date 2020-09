Al Bano: 'I miei 1470 euro di pensione sono troppo pochi per campare'

Al Bano torna a parlare della sua pensione. “I miei 1470 euro di pensione sono troppo pochi per campare”, sottolinea ai microfoni di Rai Radio2 ospite de "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. A maggio le sue dichiarazioni rilasciate a Diva e Donna sull’argomento avevano generato un polverone, ma al cantante non importa, la pensa così.

Parlando dello stop dei concerti causa pandemia, Albano Carrisi aveva detto: “Se le cose continuassero malauguratamente ad andare male e un giorno dovessi vivere di sola pensione non me la passere tanto bene. Il mio assegno ammonta a 1470 euro al mese. Fino a qualche mese fa erano soltanto 1370. Non capisco come sia possibile visto che nella mia vita ho sempre versato i contributi, fin da quando ero contadino qui in Puglia e poi metalmeccanico a Milano”.

Al Bano, interrogato sulla questione, chiarisce: “Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l'esatta risposta. La domanda che mi è stata fatta è ‘tu ce la faresti a vivere con 1470 euro di pensione?', la risposta è no, non ce la farei, data la mia posizione. Non riuscirei nemmeno a pagare il caffè agli amici”.

“Ripeto, ho semplicemente risposto alla domanda di una persona che mi ha chiesto quanto prendo di pensione. Non vedo qual è il problema. La gente mi sta dicendo cose brutte, sui social scrivono di tutto, io non ho fatto nulla a nessuno”, sottolinea ancora. Il suo pensiero però genera la disapprovazione di molti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/9/2020.