Al Bano, le prime parole sulla madre morta: 'Il mio cuore sanguina'

Al Bano pronuncia le prime parole sulla madre morta. Jolanda Ottino è scomparsa lo scorso 10 dicembre, all’età di 96 anni. Ne avrebbe compiuti 97 il prossimo 1 gennaio. Il cantante, dopo giorni di silenzio, affida alcune dichiarazioni sull’amato genitore a Di Più Tv. Il grave lutto lo ha scosso. “Il mio cuore sanguina", sottolinea affranto l’artista 76enne.

“Il mio cuore è a pezzi e sanguina. Da quando mia madre Jolanda se n’è andata, porto nell’anima una ferita, un dolore immenso. Ho perduto la donna più importante della mia vita: il mio amore più grande è stata lei”, confessa Albano Carrisi al settimanale.

“Non sarei quello che sono se non avessi avuto una mamma come lei e i suoi due grandi regali: l’amore con cui mi ha sempre sostenuto, nei momenti belli e in quelli brutti, e i valori all’antica che, da buona contadina, mi ha trasmesso. La fede, l’amore per la famiglia, il lavoro, il rispetto della parola data”, aggiunge ancora Al Bano.

Le prime parole sulla madre morta sono colme di pathos e sofferenza. Al Bano riesce ad avere un pensiero positivo sulla donna che non c’è più: ”L’unico pensiero che, in questi giorni, dà un po’ di pace al mio cuore è il pensiero che mamma passerà il Natale in Cielo con papà. Dopo essersi tanto amati su questa terra, si sono ricongiunti in Paradiso”. Carmelo Carrisi è morto nel 2005 all’età di 91 anni.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/12/2019.