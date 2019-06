Alanis Morissette a 45 anni appena compiuti è incinta per la terza volta. La cantante canadese mostra il suo pancione su Self. Al magazine racconta di aver avuto alcuni aborti prima di coronare il sogno del terzo bebè.

Alanis Morissette e il compagno Mario Treadway, rapper conosciuto come Souleye, sposato nel maggio del 2010, sono già genitori di Ever Imre e Onyx Solace, che hanno rispettivamente otto e due anni. L’artista ora naturalizzata statunitense ha fortemente desiderato questa gravidanza, ma ha sofferto per raggiungere il traguardo a causa di alcuni aborti.

“Tra Ever e Onyx ci sono state tentativi falliti. Ho sempre voluto avere tre figli, li ho desiderati con tutta me stessa, ma poi ho avuto alcune difficoltà e alcuni aborti, quindi non pensavo che fosse possibile. Ho provato tanto dolore e paura. Ho sperato e pregato in un'altra gravidanza e ho imparato così tanto sul mio corpo, sulla biochimica, sulla ginecologia in questo processo. È stato un percorso tortuoso e perseverante di apprendimento e di perdita”, spiega Alanis Morissette al giornale.

Dopo Ever Imre, nata nel dicembre 2010, e Onyx Solace, venuta al mondo nel giugno 2016, Alanis si prepara ad accogliere un altro bebè. Lo scorso 23 marzo ha annunciato la dolce attesa sul social. Ora racconta di alcuni aborti spontanei di cui è stata vittima. Parla anche della depressione post-partum, di cui ha già sofferto. “Ti svegli e ti senti come coperto da una montagna di catrame - sottolinea - Avevo già sofferto di depressione prima di avere figli, guarii ritornando sul palco. E invece stavolta no. La prima volta ho aspettato oltre un anno prima di chiedere aiuto. La seconda quattro mesi. Se ricapiterà, non farò passare quattro minuti”.