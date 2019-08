Alanis Morissette è diventata di nuovo mamma: è nato il terzo figlio. La cantante 45enne e il marito Mario Treadway hanno salutato l'arrivo del piccolo Winter Mercy Morissette-Treadway.

Alanis ha aspettato alcuni giorni prima di dare la bella notizia via social. Winter, infatti, è nato lo scorso 8 agosto ma la cantante ha pubblicato il suo primo scatto su Instagram solo lunedì 12. Una tenera foto in bianco e nero. "Lui è qui", si legge nella didascalia. La Morissette è mamma anche di Ever Imre, nato a dicembre del 2010, e di Onyx Solace, nata invece tre anni fa, a giugno del 2016.

"Tra Ever e Onyx ci sono state tentativi falliti - ha dichiarato lo scorso giugno la cantante al magazine Self - Ho sempre voluto avere tre figli, li ho desiderati con tutta me stessa, ma poi ho avuto alcune difficoltà e alcuni aborti, quindi non pensavo che fosse possibile. Ho provato tanto dolore e paura. Ho sperato e pregato in un'altra gravidanza e ho imparato così tanto sul mio corpo, sulla biochimica, sulla ginecologia in questo processo. È stato un percorso tortuoso e perseverante di apprendimento e di perdita".

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 13/8/2019.