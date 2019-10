Alba Parietti non le manda a dire. Stavolta l’opinionista ha usato parole pesanti nei confronti di Aida Nizar, ex concorrente del ‘Grande Fratello’ che ha partecipato insieme a lei all’ultima puntata di ‘Live’. Entrambe erano nelle sfere che hanno ‘affrontato’ la politica Giorgia Meloni. Per la Parietti si sarebbe potuto trattare di un’occasione di confronto importante, ma la spagnola 44enne avrebbe rovinato tutto in quanto ‘gallina starnazzante’.

Scrivendo sul social dell’occasione persa, la 58enne ha fatto sapere: “Peccato ci fosse un rumore inutile e fastidioso di blatera invasiva che ha impedito che un dibattito che poteva essere un’occasione di dialogo molto interessante diventasse a causa di una gallina che starnazzava tutto il tempo, interrompendo senza argomenti né rispetto con frasi e argomenti insulsi tutti gli astanti, cercando di offendere con argomenti autoreferenziali veramente stupidi. E’ stata un’occasione buttata via. Peccato, sarà per la prossima”.

Quando qualcuno nei commenti ha provato a difendere Aida, affermando che si tratta di una persona senza peli sulla lingua che “dice quel che pensa”, Alba ha voluto rincarare la dose. “Aida dice quello che pensa, ma non pensa a quello che dice”, ha concluso lo storico volto tv.

Scritto da: la Redazione il 8/10/2019.