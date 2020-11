Alba Parietti contro Alessia Fabiani, ex del figlio Francesco: 'Si è messa con il suo migliore amico'

Alba Parietti non ha peli sulla lingua. La bella 59enne, noto volto televisivo, difende il figlio Francesco Oppini con le unghie e si scaglia contro Alessia Fabiani, ex del 38enne. I due sono stati insieme per ben due anni in passato: l’attrice e showgirl all’epoca era una Letterina di Passaparola e aveva 26 anni, il ‘pargolo’ di Alba era solo 19enne. “Si è messa con il suo migliore amico”, sottolinea nella lunga intervista rilasciata a Chi.

Tutto nasce dalle dichiarazioni di Francesco Oppini al GF Vip che al reality nei giorni scorsi è tornato sulla sua storia d’amore con Alessia Fabiani. “Siamo stati assieme due anni… per fortuna. Non ci sentiamo più. L’ho rivista un paio di volte. Non ho risentimenti. Io ero innamorato perso. Lei faceva quel mestiere, era super portata. Io un ragazzino. Lei mi cercava, mi lasciava rose in concessionaria… ma io ho chiuso! L’ho lasciata io, non ci sentiamo più”, ha rivelato. Poi ha confessato che la madre non aveva mai visto di buon occhio il legame: “Mia mamma voleva proteggermi e quindi ero tra due linci”.

La Fabiani non ha reagito bene alle affermazioni di Francesco. A Radio Cusano Campus, nella trasmissione Cosa succede in città, ha replicato. “Ormai sono passati una ventina d’anni. Sono felice che abbia ancora questa memoria. Non lo sto seguendo e non sapevo che avesse parlato di me. Non è assolutamente vero che mi abbia lasciato lui, così come il fatto che gli lasciavo le rose in concessionario, qui ha romanzato, non ho mai comprato rose a nessuno, sono allergica. Inoltre non è vero che avessi un brutto rapporto con Alba Parietti, avevamo davvero un bel legame”, ha chiarito.

Alessia ha persino lanciato una frecciatina all’ex fidanzato, sottolineando come trovasse inusuale la sua partecipazione al GF Vip: “Mi fa strano perché lui aveva sempre detto che non avrebbe mai fatto televisione e amavo questa cosa. Invece si è contraddetto e questo un po’ mi dispiace, evidentemente è cambiato e non ce l’ha fatta a non sentire questa voglia di venir fuori in qualche modo”.

Alba Parietti non rimane in silenzio e dice la sua contro l’ex del figlio. “Di recente è tornata a parlare di mio figlio. Posso dire di aver avuto buoni motivi per non amarla. Lei dice che Francesco mente quando sostiene di averla lasciata, ma non credo che mio figlio abbia detto una bugia. Credo, piuttosto, che se ci mettessimo a dirla tutta, dovremmo cadere nel cattivo gusto di lavare i panni sporchi in pubblico, vorrei spendere quel poco di stile che mi rimane per non andare oltre". Infine aggiunge lapidaria: "Ho faticato a capirla, così come fatico a capire perché, dopo essere stata con mio figlio, si sia fidanzata con il suo miglior amico”. Una stoccata velenosa in piena regola.

