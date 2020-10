Alba Parietti rivela cosa pensa dell’amicizia tra il figlio e Tommaso Zorzi

Negli ultimi giorni nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ qualcuno ha insinuato che il forte legame tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi sia un po’ finto e che il primo si sia avvicinato al secondo perché, personaggio forte, potrebbe ottenerne visibilità e ‘spintarelle’ per arrivare più avanti possibile nel reality di Canale5. Sulla questione è così voluta intervenire la madre di Francesco, Alba Parietti, uno dei volti tv più famosi d’Italia. La 59enne, che ha avuto il suo unico figlio ormai 38 anni dal matrimonio con l’ex Franco Oppini, ha però poco dopo averlo pubblicato, cancellato il post. Forse perché sa che il figlio non vuole che si intrometta nella sua vita.

“Chi vede qualcosa di costruito nell’amicizia tra Tommaso e Francesco non conosce Francesco. Io credo che chi parla, non parlo degli odiatori da tastiera, parlo delle striscianti insinuazioni dentro casa, abbia due motivi per dubitare di questa amicizia. La prima è la malignità fine a screditare la lealtà di Francesco e questo e? davvero una cattiveria perche? è uno che non ha mai voluto usare la popolarita? della propria madre, figuriamoci di un amico, secondo perche? chi è abituato a mettere in scena teatrini a qualsiasi prezzo, probabilmente crede che tutti siano fatti come lui o meglio lei”, ha scritto Alba su Instagram pubblicando uno scatto di Francesco con Tommaso.

“Che persona Francesco sia lo sanno gli amici, la fidanzata, che lo amano perché buono, leale, disponibile e generoso. I suoi amici, da sempre li ha scelti con il cuore non certo per interesse e loro lo adorano perche? lo conoscono e lo sostengono. Francesco è figlio d’arte e se avesse voluto usare qualcuno avrebbe usato il mio mondo e le mie conoscenze. Ma lui ha sempre scelto di essere sé stesso, lavorare, vendere auto e fare il commentatore (super competente) in una piccola emittente nonostante la sua grande competenza calcistica, perche? il calcio per lui è una grandissima passione”, ha aggiunto.

“Per lui i suoi 2 lavori sono due grandi passioni, non ama la popolarita? ma fare cio? che lo fa stare bene, lo appassiona. Francesco pero? nonostante la sua bonta? d’animo è capace di capire chi ha davanti in due minuti. Deformazione professionale perche? è un commerciante di auto, non di anime”, ha quindi concluso.

