Alba Parietti dopo 8 anni ritrova l'amore con Fabio Adami: 'Fino a due mesi fa ero Io, adesso siamo Noi’

Alba Parietti esce allo scoperto con il suo nuovo fidanzato, dopo 8 anni ritrova l’amore grazie a Fabio Adami, manager 55enne romano che lavora da diverso tempo per l’area vendita di Poste Italiane. L’uomo sarebbe padre di una ragazza e di un bimbo più piccolo, Filippo, come spifferato da Alfonso Signorini su Chi. “Fino a due mesi fa ero Io, adesso siamo Noi”, sottolinea la showgirl 60enne sul social, accompagnando le sue parole con un selfie accanto al compagno.

Alba e Fabio si sono concessi una breve vacanza romantica a Ibiza, isola delle Baleari di cui la conduttrice e opinionista tv è un habituè. Baci roventi in acqua per la neo coppia e tanta intimità, come sottolineano gli scatti che la Parietti condivide con i follower su Instagram. “Non chiedeteci più se è una cosa seria. L'amore è sempre una cosa seria e importante. Forse la più seria (ve lo dico dopo anni da single granitica e convinta)”, scrive.

Sull’isola spagnola non sono mancate escursioni in barca insieme ad altri amici, ma è il tempo trascorso da piccioncini che Alba preferisce.

Inizialmente Alba Parietti, interrogata da Chi sul suo nuovo amore, aveva detto: “Il mio compagno fa un lavoro e ha una situazione personale privata legata a figli e a questioni personali che va affrontata con grande delicatezza. E' giusto che si possano sapere i fatti miei, ma da lì a mettermi a rilasciare interviste e dettagli non mi pare giusto”. Adesso però sul social si lascia finalmente andare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/5/2022.