Alba Parietti in tv come una drag queen, l'amica Marcella Bella non la riconosce

Alba Parietti a “Canzone Segreta”, lo show di Rai Uno condotto da Serena Rossi, fa una sorpresa all’amica Marcella Bella: in tv si traveste da drag queen. Esce sul palco con una lunga parrucca bianca, un mini abito argentato e trucco molto rimarcato e canta “Nessuno mai”. Al termine della performance, però, la cantante 68enne non la riconosce…

Marcella Bella guarda prima l’esibizione del duo delle Karma B e poi quella di Alba, splendida nei panni di drag queen e brava nel muoversi e cantare.

Quando tutto finisce l’artista applaude convinta, ma quando si avvicina al palco per ringraziare gli ospiti intervenuti è tutto chiaro: la Bella non ha idea di chi sia quella sinuosa signora tutte curve arrivata apposta per lei allo show.

“Ma questa bella signora, chi è questa bella ragazza?”, dice la Bella, rivolgendosi alla Parietti. Serena Rossi scoppia a ridere, anche Alba fa lo stesso. La conduttrice svela l’arcano.

“Ma come ti hanno conciato?”, esclama Marcella Bella. “Mi sono venuti i capelli bianchi a forza di stare dietro a te”, ironizza la 59enne, senza scomporsi più di tanto. “Guarda, non ti posso dire per che cosa ti ho scambiato”, replica la cantante. Il siparietto fa impazzire il popolo del web che sul social commenta fortemente divertito il tutto e ci scherza su.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/3/2021.