Alba Parietti ospite della D’Urso per soldi? Le sue parole

Qualche anno fa Alba Parietti usò parole molto dure per descrivere le trasmissioni di Barbara D’Urso. Poi però fece “pace” con la conduttrice di punta di Canale5 e da qualche tempo sembra ormai una presenza piuttosto costante negli show di Carmelita. Questo ha lasciato perplesso più di qualcuno. Così nelle ultime ore una follower della 59enne piemontese ha deciso di fare ad Alba una domanda diretta sulla questione. “Cara Alba, se non ricordo male hai dichiarato che le trasmissioni della d’Urso sono programmi spazzatura. Come mai adesso sei diventata ospite fissa nei suoi show?”, ha chiesto la seguace alla Parietti su Instagram.

La risposta di Alba non si è fatta attendere. Ha subito replicato: “Tre ville. Una ad Ibiza, una a Courmayer e una a Bali. Ti basta?”. Poi ha aggiunto delle faccine che ridono. A quanto sembra di capire, quindi, la showgirl ha bisogno di mantenere alto il suo reddito per la manutenzione delle sue tante proprietà in giro per il mondo. Così, magari tappandosi un po’ il naso, accetta gli inviti nelle trasmissioni della D’Urso e i relativi compensi.

Negli ultimi mesi la Parietti è stata al centro dell’attenzione anche per la partecipazione del figlio Francesco Oppini, avuto con l’ex marito Franco, al ‘Grande Fratello Vip’. Nonostante non volesse interferire con l’esperienza tv del suo unico erede, alla fine si è ritrovata anche ad entrare nella Casa di Cinecittà per un confronto.

Scritto da: la Redazione il 17/11/2020.