Alba Parietti e Paola Barale come 'Thelma e Louise': vacanza a Ibiza tra donne

Alba Parietti e Paola Barale si sentono come “Thelma e Louise”: sono partite in coppia per una vacanza a Ibiza tra donne. Le due sull’isola delle Baleari tornano ragazzine e si scattano selfie pure con Mahmood. La bella 59enne e la bionda 54enne si divertono un mondo in spiaggia e condividono i momenti spensierati sul social con i fan.

“Noi siamo le Thelma e Louise di Ibiza…!”, spiega Alba mentre siede in auto accanto alla Barale. “Chi è Thelma e chi è Louise?”, domanda Paola. “Noi ce la scambiamo...”, poi dicono entrambe all’unisono sorridenti.

Alba e Paola vanno in spiaggia, prendono un po’ di sole sul lettino, dopo un po' si regalano un bel pranzo. Poi di nuovo relax al sole. Le chiacchiere, anche con i follower, continuano…

“Quello che dicevamo è che è facile essere fighe a 20 anni, anche a 30, anche a 40 e 50… provateci a 100! Stavamo facendo il gettone di consolazione… Va beh, noi ce la sentiamo, io me la sento”, dice con il sorriso sulle labbra la Parietti.

“Io me la sento? - replica la Barale - A volte sì e a volte no, dipende dai giorni. Ci sono delle mattine in cui veramente… Non le la sento…”.

In spiaggia commentano così le ragazze che sfilano davanti a loro sul bagnasciuga. Ma non hanno nulla da invidiare: sono affascinanti, splendide e sensuali, soprattutto ironiche. Alba e Paola amano la vita e non fanno nulla per nasconderlo.

Scritto da: La Redazione il 4/6/2021.