Alba Parietti mega party a tema a Milano per i 60 anni: le foto della festa

Alba Parietti per i 60 anni, che compie oggi, 2 luglio, si regala un mega party a tema “I am what I am” a Milano. Le foto della festa raccontano una notte da fiaba, unica e speciale. Per la sua serata in cui celebra un compleanno importante, sceglie un sensuale abito nero con paillettes firmato Versace: è strepitosa.

Alba completa il suo outfit con un paio di décolleté con il tacco a spillo, orecchini pendenti e bracciali Ferrum.

Tornata dalla vacanza a Ibiza, l’isola più ‘in’ delle Baleari, Alba organizza una cena con balli e canti al ristorante Marro Fisheria. Come tema sceglie #iamwhatiam, la Parietti da riferimento alla alla celebre canzone di Gloria Gaynor, colonna sonora del film “La Cage aux Folles”. E’ per questa ragione che alla festa invita anche delle irresistibili drag queen.

Alba Parietti desidera che al suo mega party ognuno sia quelle che sente, il suo è un vero e proprio inno alla libertà. “Per festeggiare 60 anni ci vuole una buona dose di coraggio”, sottolinea ironica più che mai. E’ in forma smagliante e si diverte moltissimo tra danze scatenate e canzoni urlate insieme ai suoi amici più intimi.

L’allestimento è meraviglioso, fiori a volontà, tanto colore e una torta fantastica a due piani. Alla festa non può mancare il figlio Francesco Oppini, accompagnato dalla sua fidanzata Cristina Tomasini. Ci sono anche Enock, il fratello di Mario Balotelli, e Andrea Zelletta, legati all’ex gieffino vip proprio grazie alla Casa del reality, dove insieme hanno trascorso moltissimi mesi.

Alba Parietti si emoziona quando spegne le candeline a mezzanotte, è proprio il figlio a cantarle con tanto di microfono in mano il più classico dei “tanti auguri a te”.

Il mega party per I 60 anni la riempie di gioia, la Parietti sul suo profilo social condivide con i fan un mare di foto della festa e tanti video. Poi scrive: “E' stata una serata meravigliosa speciale stupenda e lo devo a tutti voi che eravate presenti. Grazie ancora per l’organizzazione straordinaria ad Alessandro Marro è il suo staff”. Ringrazia pure tutti gli altri che hanno curato l’evento. E conclude: “Grazie a tutti gli amici che mi riempiono di amore e danno un senso alla vita”.

Scritto da: La Redazione il 2/7/2021.