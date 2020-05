Alba Parietti ha voluto fare la prova costume e condividere il risultato con i suoi follower. La showgirl compirà 60 anni nel 2021 (è nata il 2 luglio del 1961) e non potrebbe essere più orgogliosa del suo aspetto fisico. Anche perché la vita l’ha sempre vissuta a pieno e non ha quindi rimpianti. Accanto all’immagine, un selfie in bikini scattato nella sua casa alle porte di Milano, la torinese ha scritto: “E l’anno prossimo saranno fieramente 60... li amo tutti non ne lascerei e negherei nessuno, sono miei li ho stravissuti, se qualcuno pensa che per me l’eta? sia un’offesa o un deterrente si sbaglia... sono una bandiera, sono viva e fiera di essermeli vissuti e mangiati tutti. Prova costume con Miss Bikini Deluxe, adoro questo momento in cui finalmente ho una scusa per esibirmi e prendermi il 50 per cento di insulti. Anche questo mi fa sentire tremendamente viva”.

“Sono infantile e ho ‘un’eta? certa’ non ‘una certa eta?’.... bellissima giornata piena di sole e vento e contraddizioni esattamente come me”, ha poi aggiunto.

Alba, 58 anni, è stata per decenni regina incontrastata della cronaca rosa italiana. Nonostante i suoi tanti amori si è sposata solo una volta, con Franco Oppini. Il loro matrimonio è durato dal 1981 al 1990. Insieme hanno avuto Francesco, unico figlio della Parietti, a cui è legatissima.

Scritto da: la Redazione il 27/5/2020.