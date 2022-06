Alberto Matano, la prima foto col compagno che sposerà sabato 11 giugno

Alberto Matano sabato prossimo, 11 giugno, sposerà Riccardo, a cui è legato da molto tempo. Finora nessuno scatto lo aveva ritratto insieme a lui, i due avevano protetto da sempre la loro privacy, ci hanno pensato i paparazzi a svelare il volto dell’uomo che è riuscito a far capitolare il giornalista, conduttore de La vita in diretta: la prima foto del 49enne con il compagno la pubblica Chi.

Matano ha annunciato l’unione con Riccardo sulle pagine del Fatto Quotdiano, confermando l’indiscrezione del settimanale diretto da Alfonso Signorini, che circa due settimane fa aveva per primo parlato del suo matrimonio. “E’ vero: dopo tanti anni insieme sposo Riccardo. Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso. E’ una scelta di amore e di vita”, ha detto.

Alberto ha anche rivelato che a officiare sarà l’amica di sempre, Mara Venier. I due sono felici della scelta fatta, in strada a Roma sorridono agli obiettivi spioni che li seguono fino alla loro auto: poi salgono sull’autovettura per raggiungere una coppia di amici. Di Riccardo si sa pochissimo, non si conosce al momento il suo cognome: dovrebbe avere 55 anni, di professione avvocato.

Secondo il giornale i fiori d’arancio saranno celebrati a pochi passi dalla Capitale, a Labico, nel resort della tenuta di Antonello Colonna nel tardo pomeriggio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/6/2022.