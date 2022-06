Alberto Matano: 'Dopo tanti anni sposo Riccardo'. A officiare le nozze a giugno Mara Venier

Alberto Matano nel mese in corso, questoi giugno, dirà di sì. Al Fatto Quotidiano il conduttore 49enne conferma le voci circolate sui suoi fiori d’arancio, era stato il settimanale Chi a lanciare l’indiscrezione. “Dopo tanti anni sposo Riccardo”, rivela al giornale. A officiare le nozze sarà l’amica di sempre, Mara Venier.

Il presentatore de La Vita in Diretta, dopo il coming out dello scorso ottobre e le successive dichiarazioni a febbraio 2022 sul desiderio di nozze, ora ha finalmente deciso. “E’ vero: dopo tanti anni insieme sposo Riccardo”, confida, rivelando finalmente il nome del compagno, finora rimasto segretissimo. Di lui si sa pochissimo, sembrerebbe essere un avvocato romano 55enne.

“Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso - aggiunge Matano - E’ una scelta di amore e di vita”. Felice, risolto, orgoglioso del successo ottenuto in tv con il suo programma pomeridiano su Rai, Alberto si lascia andare e svela pure qualche dettaglio sul matrimonio. Le nozze saranno celebrate questo giugno. Non a luglio come aveva spifferato il rotocalco diretto da Alfonso Signorini. “A officiare sarà la nostra amica Mara Venier”, poi confessa. Desidera ci sia la 'zia', a cui è legatissimo, al suo fianco in un monento tanto importante.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/6/2022.