Alberto Urso aveva già qualche tatuaggio, ma stavolta ne ha voluto fare un altro davvero grande. Il cantante si è fatto incidere sul braccio destro il muso di un leone. Nelle Instagram Stories si è mostrato nello studio del tatuatore (Antonio Ragone) a Roma. Il 22enne però sa che molti dei suoi fan potrebbero non apprezzare. Preoccupato dalla possibile reazione dei suoi supporter ha quindi messo le mani avanti via social proprio seduto sul lettino dell’artista: “Ragazzuoli non vi arrabbiate, però mi sto facendo un tatuaggino…”.

Il messinese, vincitore nel 2019 di ‘Amici’, è da qualche settimana tra i protagonisti di ‘Amici Speciali’ e lo scorso venerdì ha anche vinto la puntata. La sua carriera dopo il trionfo nel programma della De Filippi è veramente decollata. Non solo lo scorso inverno è stato al Festival di Sanremo in gara, ma ha da poco pubblicato anche una canzone che sta diventando un tormentone in radio. Si tratta di una cover di ‘Quando quando quando’ di Tony Renis, realizzata in collaborazione con J-Ax e Gabry Ponte.

Adesso manca solo il videoclip. Ancora non è stato possibile girarlo, ma con l’allentamento delle misure sul distanziamento sociale, Alberto si prepara ad andare sul set. Quando intervistato da Rtl 102.5 gli è stato chiesto quando sarà pronto, lui ha spiegato: “Uscirà prestissimo, spero all’inizio del prossimo mese. Devo ancora girarlo. Accadrà il prima possibile rispettando tutte le dovute norme di sicurezza, com’è giusto che sia”.

Scritto da: la Redazione il 25/5/2020.