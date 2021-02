Alda D’Eusanio è stata espulsa con effetto immediato dal Grande Fratello Vip. La 70enne stavolta l’ha fatta grossa. Mediaset e la produzione del reality non si sono limitati a censurarla, ma l’hanno fatta uscire dalla casa di Cinecittà. A far cadere la testa di Alda sarebbero state le dichiarazioni pesantissime e inverosimili su presunte violenze domestiche, riportate su twitter da chi segue il live 24 ore su 24, riguardanti Laura Pausini e il marito Paolo Carta che sono ricorsi subito ai loro legali.

Dopo le scuse in diretta una settimana fa per lo scivolone sulla parole ne*ro al posto di nero, la conduttrice e opinionista è stata più volte protagonista di siparietti imbarazzanti. La regia del GF Vip era costretta a spegnere il microfono e cambiare inquadratura più volte al giorno, ma evidentemente l’ultima uscita della D’Eusanio ha oltrepassato il segno.

Su Twitter l’azienda ha postato un comunicato ufficiale: ‘’Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato la concorrente Alda D’Eusanio da Grande FratelloVip. L’editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella casa’’.

La cantante italiana ha comunicato sui social poche ore fa di aver dato ai suoi legali il mandato di agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni pronunciate al GFVIP su lei e il marito. “Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne’’.

Dopo Fausto Leali, Denis Dosio e Stefano Bettarini anche Alda D’Eusanio si aggiunge alla lista di squalificati di questa edizione del GF Vip.

