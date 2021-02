Alda D'Eusanio salvata dal televoto: l'ira di Mario Balotelli

Alda D’Eusanio al GF Vip viene salvata dal televoto. Nonostante nella Casa abbia pronunciato la stessa parola detta da Fausto Leali, “Ne**o”, per la quale il cantante è stato squalificato, la conduttrice 70enne non viene ‘cacciata’ dal reality. Alfonso Signorini e la produzione lasciano la decisione al pubblico che sceglie di farla rimanere in gioco. L’ira di Mario Balotelli è incontenibile sul social: il calciatore esprime tutto il suo disappunto.

Enock, il fratello di SuperMario, in studio, nonostante sottolinei come quella parola per lui rimanga inaccettabile, ‘perdona’ Alda, che in diretta tv si cosparge il capo di cenere e chiede più volte perdono. Signorini rimanda la decisione a chi guarda da casa, la motivazione è semplice: “Tu quella parola non l'hai rivolta ad una persona in particolare, ma è stata comunque una battuta infelice che, seppur involontariamente, può ferire”.

“Spesso nel modo di parlare sbagliamo. Il mio è un atteggiamento di democrazia e egualitarismo totale. Fino a qualche anno fa si diceva così, è come non dire più ‘zinga*o’ ma ‘nomade’. Non lo si fa apposta, mi dispiace davvero se qualcuno si è offeso. Ho sbagliato termine, ma non ho avuto un atteggiamento spregiativo. Se no parliamo di ‘contro razzismo’. Da persona di colore bianco chiedo perdono per tutto quello che la razza bianca ha fatto agli schiavi neri. Chi non crede nel razzismo, ogni tanto può sbagliare”, sottolinea la D’Eusanio.

Alda ritiene giustissimo che sia stata messa in nomination ‘obbligata’ e aspetta il verdetto con grande serenità: sa di aver commesso un grande errore. Tutto sembra risolto, ma così non è…

Mario Balotelli non ce la fa e quando scopre che il televoto l’ha salvata, esplode. Su Twitter si sfoga: “Il non senso di un programma visto da tanti è incredibile e far votare la parte non offesa sinceramente ancor di più è dimostrazione di una ignoranza inaccettabile. L'Italia, ragazzi, come dico sempre è il paese più bello del mondo rovinato da pochi deficienti. Deluso e triste".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/2/2021.