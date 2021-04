Alda D'Eusanio torna sul social dopo la squalifica al GF Vip: si è vaccinata contro il Covid

Alda D’Eusanio torna sul social dopo la squalifica al GF Vip. La 70enne riappare condividendo con i fan un video in cui si fa vedere mentre viene vaccinata contro il Covid.

Serena, con un look estremamente chic, Alda si lascia iniettare convinta il siero contro il Coronavirus dalla dottoressa. Non ha alcun timore, anzi: è felice di essere finalmente protetta. “E’ Astrazeneca, lo hahno fatto anche il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio. E’ sicuro - sottolinea - Questa dottoressa poi è bravissima, non ho sentito niente”.

La conduttrice era dallo scorso marzo che latitava sul suo profilo, dopo i ‘fattacci’ che l’hanno vista protagonista al reality show, quando ha fatto alcune affermazioni gravissime nei confronti di Laura Pausini e il compagno Paolo Carta, con cui si è scusata, e contro Adriano Aragozzini, che l’ha querelata. Una volta fuori in un’intervista a Nuovo la D’Eusanio aveva confessato come il suo neurologo le avesse sconsigliato di dire di sì al GF Vip.

“Diceva che nelle mie condizioni non avrei retto per più di tre ore perché ad un certo punto sarebbe crollata la mia soglia d’attenzione e avrei potuto combinare pasticci. Aveva ragione”, aveva spiegato. Ora è tutto alle spalle. Alda D’Eusanio sorride alla vita: si è vaccinata contro il Covid perché desidera che presto si possa tornare alla normalità e che la pandemia finisca.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/4/2021.