Aldo Montano: 'Ecco come ho conosciuto mia moglie'

Aldo Montano lo scorso 27 marzo ha accolto con gioia nella sua vita il suo secondogenito, Mario. Lo schermidore 42enne a Chi racconta la felicità della sua famiglia e svela per la prima volta l’incontro con Olga Plachina, 24 anni, sposata in gran segreto nel 2015 e da cui ha avuto anche Olimpia, 4 anni. “Ecco come ho conosciuto mia moglie”, svela al settimanale.

Olga lo ha conquistato subito: “Bella è bellissima, ma le donne belle sono tante. Mi è piaciuta lei, come persona”. Poi confida: “Era, ed è ancora, amica di una mia amica schermitrice russa. Ci siamo conosciuti a una festa, a Mosca, che avevo organizzato io per il mondiale vinto nel 2015”.

Non si sono baciati subito, quella notte stessa: “Olga è stata furba e pure stron*a... Era la mia sera, era partita in modo divertente, si brindava. Ero partito alla grande: ero single, mi stavo divertendo, ma a metà serata, arriva questo angelo biondo che parlava solo russo. Siamo finiti a conversare con i telefonini che ci traducevano le parole”.

Aldo Montano aggiunge: “Io mi sentivo un mezzo imbecille 2.0, oggi a ripensare a quella notte provo tenerezza: in quella serata di festa, ho passato, in fondo, le più belle ore della mia vita, anche se ancora non lo sapevo. Con Olga abbiamo fatto l’alba e ci siamo salutati lasciandoci i numeri di telefono. Il resto ce l’ho fra le braccia”. Ora si prepara ad affrontare la sua ultima Olimpiade da protagonista, quella di Tokyo, forte della sua famiglia. Mario, che si chiama come il nonno, è la ciliegina sulla torta, quella che in un anno difficile e complicato ha regalato sensazioni bellissime e uniche, tenere e indimenticabili.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/4/2021.