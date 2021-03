Aldo Montano è diventato di nuovo papà. Lo schermidore ha dato il benvenuto al mondo al suo secondo figlio sabato sera. Domenica ha invece deciso di dare l’annuncio via social. Su Instagram ha condiviso una foto in cui appare insieme alla moglie Olga Plakhina. Lei è ancora nel letto della clinica, una struttura di Roma. Lui è andato a prendere un dolce e la coppia, con il piccolo in braccio alla mamma, sta per “azzannare” la crostatina ai frutti di bosco. Nella didascalia dell’immagine Aldo, 42 anni, ha rivelato anche il nome scelto per il bimbo: Mario. “Ti sei fatto attendere ma finalmente ieri sera sei arrivato!”, ha scritto.

“Sei già molto coraggioso perché hai deciso di venire al mondo in un momento storico così difficile per tutti noi, ma d’altronde le cose facili non ci sono mai piaciute...”, ha aggiunto. “Benvenuto Mario, insieme alla tua sorellina e alla nostra mamma speciale Olga, sei la nostra medaglia più bella! E perché no la nostra ciliegina sulla torta!!”, ha poi concluso.

Tanti i commenti di auguri da parte degli amici. Tra gli altri, anche quello di un altro sportivo, Filippo Magnini, che a sua volta è diventato da poco papà, per la prima volta. “Auguri Amico mio, auguri ad entrambi”, ha scritto il nuotatore.

Aldo e Olga, sposati dal 2016, sono già genitori di una bambina, Olympia, venuta al mondo nel 2017.

Scritto da: la Redazione il 28/3/2021.