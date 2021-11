Alec Baldwin ricompare sul social dopo la tragedia sul set di 'Rust': foto travestito da vichingo

Alec Baldwin ricompare sul social dopo la tragedia di cui è stato inconsapevole protagonista sul set di “Rust” e che ha portato alla morte la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. L’attore posa travestito da vichingo insieme alla moglie Hilaria e i suoi sei figli. E’ la prima foto condivisa a pochi giorni dal dramma.

Hilaria Baldwin posta lo scatto in cui c’è Alec e ci sono anche i loro bambini. “Fare il genitore in questo momento è un’esperienza intensa, come minimo. Oggi ci siamo ripresi per dar loro una giornata di festa. Costumi last minute, un po’ di tutto rimescolato, ma erano così felici e mi hanno riscaldato il cuore”, scrive la 37enne. Per loro sono giorni difficili.

E’ difficile riprendersi dal quello spaventoso 21 ottobre scorso, quando Alec sul set, mentre girava una scena, ha sparato e ucciso accidentalmente Halyna, il regista Joel Souza è rimasto ferito. Da quanto finora emerso, all’attore 63enne era stato assicurato che l’arma fosse scarica, invece così non era. “Non ci sono parole per spiegare il dolore. Sto collaborando pienamente con lo sceriffo per chiarire come sia potuto accadere - ha detto subito dopo la tragedia Alec - Halyna era mia amica. L’incidente è stato un evento terribile". La moglie gli è sempre rimasta accando sostenendolo.

I due sono genitori di Carmen, 7 anni, Rafael, 5, Leonardo, 4, Romeo, 2, Edoardo, 1, e Lucia, nata lo scorso marzo da madre surrogata. Alec è anche padre di Ireland, 26 anni, avuta dall’ex Kim Basinger nel 1995.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/11/2021.