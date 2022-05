Alena Seredova riunisce tutta la famiglia per i 2 anni di Vivienne Charlotte: foto

Alena Seredova celebra insieme al compagno Alessandro Nasi il compleanno della figlia terzogenita. Per i 2 anni di Vivienne Charlotte la showgirl riunisce tutta la sua famiglia. Sul social, nelle IG Stories, la 44enne condivide tantissime foto del party organizzato all’aperto a Torino, la città in cui vive da moltissimi anni.

E’ una tenera festa, arricchita dagli addobbi ,con tanti palloncini rosa, bianchi e gold. La torta è a forma di 2 ed è enorme. Alena fa le cose in grande per il compleanno della piccola, nata il 19 maggio 2020, la sua prima figlia femmina dopo Louis Thomas, 14 anni, e David Lee, 12, i due figli avuti dall’ex portiere della Juventus Gigi Buffon.

La ceca e Nasi, insieme dal 2015, sorridono felici. Insieme a loro ci sono i nonni, i cuginetti e gli zii della bambina: dopo le restrizioni dovute alla pandemia, finalmente si può celebrare la data con i propri affetti più cari accanto. “Noi”, scrive semplicemente Alena, che non tagga gli ospiti, ma nello scatto di gruppo mostra la sua gioia indescrivibile.

Alena è in splendida forma, merito della dieta chetogenica che ha concluso da poco e le ha fatto perdere 9 chili. Avrebbe voluto buttarne giù anche qualcuno di più, come svelato recentemente via social ai follower, ma il fisico ha detto basta e alla fine va bene così.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/5/2022.