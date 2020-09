Alena Seredova festeggia i 4 mesi della figlia Vivienne: foto

Elisa Isoardi e Todaro: passione o lavoro?

E’ iniziato sabato sera ‘Ballando con le Stelle’. Dopo un lungo tira e molla a causa del Coronavirus, finalmente Milly Carlucci ha potuto mandare in onda la sua creatura televisiva. E durante la prima puntata ha fatto molto discutere l’esibizione di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. I due si sono esibiti in un sensuale tango, che non ha fatto altro che rafforzare i gossip che circolano da qualche settimana su una possibile laison tra loro.

