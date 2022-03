Alena Seredova festeggia i 44 anni col compagno e i tre figli: le tenere foto

Alena Seredova sorride con in mano le candeline della sua torta nella foto condivisa sul suo profilo social: i 44 anni, compiuti ieri, 21 marzo, li ha festeggiati col compagno e i tre figli. Nelle IG Stories la ceca, ex moglie di Gianluigi Buffon, pubblica tenere foto del party casalingo a Torino, con tutta la sua famiglia riunita allegramente.

E’ stato un giorno speciale, Alena non ha voluto regalarsi un evento mondano per il compleanno, ha preferito stringersi accanto ai suoi affetti più cari, a quella famiglia in cui ha trovato la pace e la serenità.

Gli scatti la mostrano circondata dall’amore di Alessandro Nasi, di Louis Thomas, 14 anni, e David Lee, 12, i due pargoli avuti dall’ex portiere della Juventus, e di Vivienne Charlotte, l’ultimogenita di quasi due anni (soffierà sulle candeline il prossimo 19 maggio) nata dalla relazione col manager 47enne, a cui è legata dal 2015.

Cappellini in testa, palloncini in salone e in cucina e tanta gioia. Alena ha ricevuto un mare di fiori dai figli e dall’uomo che ama e anche un delizioso grembiule, donato a nome di Vivienne. La giornata è volata tra le celebrazioni e una cena gustosa col dolce finale. La felicità sta nelle piccole cose: la Seredova lo sa bene.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/3/2022.