Alena Seredova, ex modella, ha un fisico statuario. E’ famosa per la sua bellezza, ma anche per la sua altezza (circa 1 metro e 81 centimetri). Al contrario di Bianca Atzei, che invece è decisamente minuta (ufficialmente 1 metro e 64). Le due si sono così divertite a farsi scattare una foto fianco a fianco durante un evento. A Milano, alla festa organizzata da Pianegonda, la “strana coppia” ha strappato un sorriso a tutti posando per uno scatto diventato subito virale. Bianca, 32 anni, arriva infatti a malapena al petto di Alena, 41.

Sotto alla foto pubblicata dalla giunonica bellezza ceca, Alena ha scritto: “Giuro che non sono in punta di piedi”. Bianca le ha risposto scherzando: “Disgraziata”. L’immagine ha fatto subito il giro dei social e suscitando ilarità e quasi incredulità in molti utenti di Instagram. “Siete uno splendido articolo il”, ha commentato qualcuno.

Intanto Alena nell’immagine apparire con un bel sorriso. Da tempo ha ritrovato la serenità dopo la fine del matrimonio con Gigi Buffon, da cui ha avuto due figli, Louis Thomas, 11 anni, e David Lee, 10. “Sono stata super fortunata perché non sempre quando si chiude una porta arriva il vero uomo della tua vita”, ha spiegato recentemente ospite della Balivo a ‘Vieni da me’.

Parlando del suo nuovo compagno Alessandro Nasi ha poi aggiunto: “Si è preso una donna con due figli, fragile, arrabbiata con tutti gli uomini e ha avuto la pazienza di farla rifiorire. Sì, sono stata una donna fragile e senza fiducia”. Davanti alla domanda se pensa che sposerà mai Ale, ha infine concluso: “Credo che prima o poi quel momento arriverà. Lui non si è mai sposato”.

Scritto da: la Redazione il 4/12/2019.