Alena Seredova è ancora positiva al Covid. La showgirl è tornata a farsi vedere sul social dopo la diagnosi e il conseguente isolamento. Ora sta molto meglio, ma il tampone di controllo non è ancora tornato indietro negativo, quindi deve rimanere chiusa in camera. Ormai sono 15 giorni che sta lontana dalla piccola Vivienne Charlotte, la bambina di appena 6 mesi nata la scorsa primavera, frutto dell’amore con il compagno Alessandro Nasi.

Rispondendo alle domande dei follower su Instagram ha spiegato: “Sono un paio di giorni che sto molto meglio, che sono di nuovo piena di energia. Sono strafelice di questo. Purtroppo però il secondo tampone di controllo è risultato ancora positivo perciò sono ancora chiusa. Sono molto delusa da questo”. Parlando dei sintomi ha fatto sapere: “Non ho perso subito il gusto e l’olfatto, è successo dopo qualche giorno. Ora sta tornando piano piano…”.

Alena non sa come abbia fatto il virus a raggiungerla e infettarla: “Non so come l’ho preso, non dai familiari perché sono risultati tutti negativi. Abbiamo traslocato un po’ di tempo fa e abbiamo dovuto aggiustare ancora delle cose, qualcuno probabilmente me l’ha passato…”. Ovviamente vorrebbe poter tornare ad abbracciare i suoi figli (ha anche Louis Thomas, 12 anni, e David Lee, 11, avuti con l’ex marito Gigi Buffon): “Ho una mancanza assurda dei ragazzi, anche se sono strafortunata perché posso vederli dalla finestra”.

Forse la cosa più difficile è stare lontana proprio da Vivienne, che è ancora così piccola: “Penso che per lei sia più facile che per me, lei non ha la cognizione del tempo, ma sono passati 15 giorni e non vedo l’ora di abbracciarla”. Quando un utente le ha chiesto come abbia fatto con l’allattamento, ha risposto: “Io avevo già smesso di allattare prima perché non avevo abbastanza latte, la piccolina è stata anche già svezzata, quindi alla fine è andata liscia. Per lo svezzamento mi sono confrontata con il mio pediatra di Praga e con quello italiano e ho fatto un mix”.

Ha poi rivelato che le piacerebbe avere un altro figlio: “Devo dire la verità che mi vengono così bene che mi piacerebbe, sì”. Infine ha confessato di essere stata dallo psicologo: “Sono andata dallo psicologo un anno dopo essermi lasciata con il mio ex marito. Mi sono fatta dare anche qualche consiglio su come gestire i ragazzi”.

Scritto da: la Redazione il 25/11/2020.