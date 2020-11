Alena Seredova ha il Coronavirus. L’ex modella lo ha annunciato via social, pubblicando una foto in cui appare con gli occhi lucidi. Non sta infatti bene: ha i sintomi della malattia. La 42enne non sa però come sia potuto succedere che il virus ha infettato il suo organismo, è stata infatti sempre molto attenta ad evitare possibili fonti di contagio. Pubblicando lo scatto sul suo profilo Instagram ha scritto: “Positiva e sintomatica”. “Nonostante sia stata davvero molto attenta ho incontrato questo sgradito inconveniente. Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto...”, ha aggiunto.

“Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me. Teniamo duro!”, ha concluso la bellezza di origini ceche. Probabilmente a pesarle di più è ora la lontananza dalla figlia Vivenne Charlotte, nata appena 5 mesi fa dalla relazione con il nuovo compagno Alessandro Nasi.

Alena ha però anche altri due figli ancora in età pre-adolescenziale. Si tratta di Louis Thomas, 12 anni, e David Lee, 11, frutto del matrimonio con l’ex marito Gigi Buffon.

Scritto da: la Redazione il 13/11/2020.