Dopo aver postato una foto dei suoi figli al rientro a scuola lo scorso lunedì, Alena Seredova si è trovata a fronteggiare un gruppo di mamme “perfettine” che l’hanno accusata di non aver stirato a dovere le divise dei suoi due ragazzi. “Dovresti stirare la loro divisa”, ha commentato più di qualcuna sotto al post in cui la 41enne appare insieme a Louis Thomas, 11 anni, e David Lee, 9, nati dal matrimonio con Gianluigi Buffon, al primo giorno di lezioni dopo le vacanze estive.

Alena però ha voluto replicare per le rime. Lei le divise le ha stirate, ma evidentemente il materiale di base non è buono e quindi il risultato non è stato dei migliori. “Dici male, sono stirate, poi se il materiale è pessimo mica è colpa mia…”, ha risposto a una delle follower che l’aveva accusata di non essersi presa cura dell’aspetto dei suoi ragazzi. E poi Louis e David non devono mica andare ad incontrare qualche cliente. “Sono bimbi non vanno mica in ufficio…”, ha aggiunto la Seredova, incassando il plauso di tantissimi seguaci.

Scritto da: la Redazione il 4/9/2019.