Alena Seredova non accetta l'idea della famiglia allargata: 'E' contro la mia natura’

Alena Seredova non accetta l’idea della famiglia allargata. La showgirl e modella ceca lo ammette senza filtri rispondendo alle domande dei fan sul social. “E’ contro la mia natura”, sottolinea la 43enne.

Un follower le chiede se, dopo tanti anni, ora che è felice, per amore dei suoi primi due figli, Louis Thomas, 13 anni, e David Lee, 11 anni, non accarezzi l'idea della famiglia allargata in cui il suo nuovo compagno Alessandro Nasi, l’ex marito Gigi Buffon e la nuova compagna del calciatore Ilaria D’Amico facciano squadra, insieme ai pargoli venuti al mondo dalle unioni successive, Leopoldo Mattia, 5 anni, figlio del portiere e della conduttrice tv, e la sua Vivienne Charlotte, 1 anno appena compiuto. Alena è assolutamente contraria.

“Nì, è proprio contro la mia natura in qualche modo e penso che non bisogna costringersi, perciò nì”, sottolinea la Seredova. E poi aggiunge, per chiudere definitivamente il discorso: “Lo so sono dura”.

Non desidera una famiglia allargata. Non le piace il ‘tutti insieme appassionatamente’. Non riesce a dimenticare, forse, la sofferenza passata, quando il suo matrimonio con Buffon naufragò miseramente proprio per la relazione dello sportivo con la D’Amico, resa pubblica grazie a una paparazzata su Chi. Ha superato la dolorosa vicenda, è andata avanti, ha costruito la sua nuova famiglia. Louis Thomas e David Lee continuano ad avere splendidi rapporti con il padre, a stare insieme a lui: Alena non ha mai fatto o detto nulla per allontanarli. Nessuna famiglia allargata con l’ex, però: ognuno a casa propria.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/6/2021.