La figlia di Alena Seredova è già bianconera: David Lee tiene in braccio la sorellina con indosso la maglia della Juve

La figlia di Alena Seredova è già bianconera. David Lee, il secondogenito di 10 anni della bella 42enne, tiene in braccio la sorellina che indossa la maglia della Juve coin sopra scritto il suo nome. Accanto c’è il figlio primogenito di Alena, Louis Thomas, 12 anni. I due pargoli avuti da Gigi Buffon hanno accolto la neonata benissimo.

E’ venuta alla luce lo scorso 19 maggio, Alena Seredova festeggia la prima settimana di Vivienne Charlotte così, con uno scatto dolcissimo in cui la bambina è con i fratelli maggiori che la riempiono di coccole. E’ stato Andrea Agnelli, presidente della Juventus, a regalare la maglia bianconera alla figlia della ceca e di Alessandro Nasi. Per il suo settimo giorno di vita la indossa e David Lee e Louis Thomas ne sono felici: anche loro due sono super tifosi della squadra in cui gioca il loro papà.

Alena Seredova vive un momento magico grazie alla terza maternità. Ora lei e Alessandro, insieme dal 2015, sono pienamente una famiglia. Nasi le ha regalato un sogno dopo la fine turbolenta del matrimonio con Buffon. “Per me è stato come tornare a casa dopo tanto tempo. E’ stato sorprendente e meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto. Valeva la pena vivere questa sofferenza per arrivare fin qui”, ha detto in passato intervistata da Chi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/5/2020.