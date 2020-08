Avrebbe tanto desiderato che i suoi genitori potessero esserle accanto nel periodo seguito al parto, per aiutarla a gestire la situazione. Eppure Alena Seredova è stata felice che il governo abbia tenuto per tutto il tempo necessario le restrizioni sui viaggi internazionali, rendendo impossibile l’arrivo di mamma Jitka e papà Bohuslav a Torino la scorsa primavera, quando è venuta al mondo la piccola Vivienne Charlotte (nata il 19 maggio). Adesso però i genitori dell’ex modella sono nel Bel Paese. Più precisamente in Versilia, dove hanno raggiunto la 42enne e il resto della famiglia.

E’ stata la stessa Alena a pubblicare sul suo profilo Instagram una foto in cui appare con tutti i suoi cari al mare, con un sorrisone a 32 denti sul viso. Nell’immagine si vedono mamma, papà, il compagno Alessandro Nasi, i figli avuti insieme all’ex marito Gigi Buffon, ovvero Louis Thomas, 12, anni e David Lee, 10, e ovviamente la piccola Vivienne Charlotte, vicina ai 3 mesi di vita. Accanto allo scatto, realizzato nella villa dove Alena sta trascorrendo le vacanze, ha scritto: “Finalmente babi & deda”. Babi e deda sono i nomi con cui in ceco si indicano la nonna e il nonno.

Scritto da: la Redazione il 17/8/2020.