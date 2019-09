Alena Seredova parla del suo attuale rapporto con l’ex marito Gigi Buffon, con cui l’addio non è stato facile. La 41enne ai microfoni de “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Rai Radio2, spiega: “Gigi Buffon e io rimarremo legati per sempre”. Sottolinea anche come con i due figli, Louis Thomas, 11 anni, e David Lee, 9, in casa parli tranquillamente del loro papà, senza rancore.

“Il nostro rapporto è quello di due persone intelligenti che comunque rimarranno legate per tutta la vita, visto che abbiamo due figli. Non si può cancellare, non si può modificare. Io non dimentico il passato”, sottolinea Alena Seredova quando le si chiede dell’ex marito Gigi Buffon, ora legato a Ilaria D’Amico, da cui ha avuto Leopoldo Mattia, 3 anni.

La showgirl ceca poi aggiunge: “A casa del papà ne parliamo tranquillamente. Mi secca parlarne con gli altri, anche per rispetto del mio nuovo compagno”. Insieme ad Alessandro Nasi, classe 1974, dal 2014, Alena a proposito di lui e pure della nuova compagna di Gigi Buffon precisa: “Sono molto innamorata del mio nuovo compagno. E’ un arricchimento anche per i miei figli, prima avevano due genitori, oggi hanno due genitori e altre due persone che possono essere un punto di riferimento importante”.

La Seredova dopo il crack con l’ex marito continua comunque a sostenere la Juventus: “Devo dire che ogni tanto qualche tifoso della Juventus mi scrive ancora. Mi chiamano la capitana. Gli voglio bene, non ci siamo separati. Resto una tifosa della Juventus”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/9/2019.