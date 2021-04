Alena Seredova rivela come si tiene in forma: 'Faccio pilates tre volte a settimana, poi...'

Alena Seredova risponde alle domande dei follower sul social e rivela come si tiene in forma: la 43enne riesce ad avere una forma top grazie al pilates.

La ceca, showgirl e modella, mamma di Louis Thomas, 13 anni, e David Lee, 11, avuti dall’ex marito Gigi Buffon, e Vivienne Charlotte, che il 19 maggio compirà un anno, nata dalla relazione con il suo attuale compagno, Alessandro Nasi, riesce a ritagliarsi del tempo tutto per sé per allenarsi. “I miei due figli maggiori sono grandi e autonomi”, spiega.

“Faccio tre volte la settimana pilates, in pandemia online, poi cammino, con Vivienne in passeggino e via…”, racconta. Le fan le domandano da quanto tempo pratichi questa disciplina: “Pilates lo faccio da tantissimi anni, ho cambiato spesso maestra, ma ora sono contenta", chiarisce ancora la Seredova.

Alcune utenti si lamentano con Alena per la loro scarsa forma fisica e le chiedono consigli, la 43enne però non si ritiene la persona adatta a dispensarne. “Non sono stata mai magrissima, sono pessima con diete e dimagrimenti, quindi devi domandare a qualcuna più informata di me”. Qualcun’altra le sottolinea che per la sua altezza e il suo peso non trova capi di abbigliamento adatti. La Seredova, che è alta 181 centimetri, risponde: “Pure io non trovo molti vestiti per me”. E le consiglia un noto brand low cost che piace molto anche a lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/4/2021.