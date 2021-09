Alena Seredova odia la sua grande mandibola: 'Per questo sto sempre di tre quarti’

Alena Seredova è considerata una delle donne più belle dello spettacolo. E’ un ex modella e ha fatto tanti show televisivi di successo e anche qualche film. Eppure lei è riuscita a trovarsi un difetto, o almeno una caratteristica del suo aspetto fisico che non la fa poroprio impazzire. Coinvolge i lineamenti del viso: si tratta della mandibola, grande e definita, che però la rende diversa da molte colleghe e ha fatto innamorare tantissimi italiani. Lo ha rivelato nelle sue Instagram Stories.

Quando un utente durante una sessione di domande e risposte le ha fatto i complimenti per il suo bel viso, ma le ha anche domandato come mai stia sempre “defilata” (intendeva dire, a quanto pare, di tre quarti), la 43enne ha risposto: “Allora se defilata vuol dire quest’angolazione (si mette di tre quarti, ndr) e non questa (guarda la telecamere frontalmente, ndr)… io odio questo (con le dita di una mano stringe la mandibola, ndr) e allora lo snellisco così”. “Sembra che ho il torcicollo?”, ha poi aggiunto con un po’ di ironia.

Ad ogni modo oggi Alena non dà certamente più tutta questa importanza all’aspetto fisico. Prova ne è proprio la sua voglia di scherzare sui suoi difetti, o presunti tali. La sua vita è centrata sulla famiglia, la sua priorità. Da un anno è infatti mamma della piccola Vivienne Charlotte, nata dall’amore con il compagno Alessandro Nasi. E’ pazza di gioia per aver avuto la sua prima bambina e per essere riuscita a diventare genitore nuovamente dopo i quarant’anni.

Ovviamente le sue attenzioni sono anche per i figli più grandi, Louis Thomas, 13 anni, David Lee, 11, avuti durante la relazione con l’ex marito Gigi Buffon.

Scritto da: la Redazione il 29/9/2021.