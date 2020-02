Alena Seredova, pilates in gravidanza

Alena Seredova, incinta del suo terzo figlio, si allena con il sorriso. Il pilates in gravidanza fa benissimo, lo sa bene la 41enne che per tenersi in forma ha scelto di praticarlo. “Non si può mollare”, scrive ai fan sul social mentre si lascia ammirare durante un esercizio con il pancione. I ‘like’ piovono. E’ felice e serena: l’attività fisica le regala una maggiore carica per affrontare al meglio la giornata.

Il pilates in gravidanza scioglie i muscoli della schiena, sottoposti a un maggiore sforzo a causa dell’aumento di peso e dello spostamento del bacino, rinforza i muscoli dell’addome, migliora la circolazione e la postura, aiuta a mantenere il contatto con il proprio corpo in una fase di cambiamento assai delicata come quella della dolce attesa. Insegna anche a respirare correttamente e a mantenere i muscoli del perineo rilassati, cosa fondamentale quando si arriva al momento del parto.

Alena Seredova conosce perfettamente tutti i benefici del pilates in gravidanza e non fa alcuno sforzo: fare attività fisica incinta le piace. E’ radiosa, non vede l’ora di conoscere il sesso del bebè che metterà al mondo il prossimo giugno, per la felicità di Alessandro Nasi: per il compagno sarà il primo figlio da stringere a sé.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/2/2020.