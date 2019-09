Alena Seredova è stata fortemente attaccata per la foto condivisa in cui posa con i due figli, Louis Thomas, 11 anni, e David Lee, 9, il loro primo giorno di scuola. Subito è montata la polemica per le divise stropicciate dei ragazzi. Centinaia di commenti feroci all’indirizzo della 41enne rea di non aver stirato bene le magliette indossate. Alcuni l’hanno persino giudicata una cattiva mamma solo per questo. L’ex moglie di Gigi Buffon non perde la calma e a Oggi dice: “Sarebbe stato peggio se le polemiche avessero riguardato qualcosa di serio”.

Alena Seredova rimane serena davanti alla polemica per le divise stropicciate dei figli e al settimanale spiega: “Avevo stirato le magliette prima dell’estate, si sono spiegazzate nel cassetto”. Ecco il motivo per cui non erano perfettamente ‘inamidate’. Semplice, può capitare a chiunque del resto.

La showgirl e modella ceca, ora felicemente legata al manager Alessandro Nasi, poi sdrammatizza: “Non vanno mica in ufficio!”. E, per chiudere una polemica che giudica superficiale ed inutile, da donna pragmatica, sottolinea infine: “Poi noi mamme dobbiamo scegliere, io preferisco stare un po’ meno all’asse da stiro e un po’ più con loro”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/9/2019.