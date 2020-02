Alena Seredova, prima uscita pubblica con il pancione

Alena Seredova a Roma sorride durante la sua prima uscita pubblica con il pancione. Anche incinta la bella showgirl ceca 41enne non smette di lavorare.

Aspetta il suo terzo figlio, il primo fortemente voluto con il compagno Alessandro Nasi, con cui vive una bella storia d’amore dal 2014. Alena Seredova si gode ogni istante della sua gravidanza.

Già mamma di Louis Thomas, 12 anni, e David Lee, 10 anni, avuti dall’ex marito Gigi Buffon, ha voluto annunciare la cicogna in arrivo sul social, postando una foto del suo pancione a nudo, ora lo sfoggia da terstimonial acclamata a un evento nella Capitale, circondata dai flash incessanti che la riprendono raggiante.

Anche in hotel a Roma, stesa con l’accappatoio addosso sul lettone, Alena sorride. Il terzo figlio, di cui non ha svelato ancora il sesso, arriverà il prossimo giugno. Intanto lei, donna instancabile e splendente, lavora, senza problemi, divida tra shooting e impegni professionali che non permettono stop. Sarà una mamma tris, ma per prendersi una pausa c’è ancora tempo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/2/2020.