Alena Seredova, i primi giorni da mamma sono stupendi: nuove foto con la bambina

Alena Seredova è al settimo cielo: i suoi primi giorni da mamma sono stupendi. Il sogno di avere una femminuccia, dopo i due bambini nati dalla relazione con l’ex marito Gigi Buffon, Louis Thomas, 12 anni, e David Lee, 10, si è finalmente avverato. La bella 42enne pubblica nuove foto con la bambina, desidera condividere la sua gioia con i follower. Nonostante la stanchezza del parto Alena appare con un’espressione sognante sul volto: è felicissima.

Vivienne Charlotte è nata lo scorso 19 maggio. Ha solo 6 giorni ed è tenerissima. Alena Seredova la mostra nel lettone con il papà accanto, l’adorato compagno Alessandro Nasi. Poi fa vedere la piccola nella sua prima volta nel passeggino, così scrive ai fan nelle sue IG Stories. Ed ecco la bimba in braccio alla mamma, stretta a lei. La ceca non riesce ad esprimere a parole tutto quel che prova per questa nuova maternità.

Gli scatti svelano la quotidianità di Alena, fatta di piccoli gesti verso la neonata, ore di spensieratezza trascorse accudendo la bambina. Non ci sono filtri e non ci sono pose accattivanti, c’è la bellezza della normalità davanti a una vita appena iniziata.

Alena ringrazia chi la riempie di complimenti: sono arrivati gli auguri di Alfonso Signorini, Natasha Stefanenko, Arianna Mihajlovic, Tosca D’Aquino e tantissimi altri famosi. La Seredova non dimentica nessuno e a una fan svela anche che Vivienne Charlotte per il momento è uguale al padre: assomiglia a lui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/5/2020.