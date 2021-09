Alena Seredova organizza il primo pigiama party per la figlia Vivienne Charlotte: foto

Alena Seredova organizza il primo pigiama party per la figlia Vivienne Charlotte. E’ entusiasta all’idea, nonostante la bimba abbia appena un anno, compiuto il 19 maggio scorso e festeggiato con una grande festa in giardino.

La terzogenita di casa si diverte insieme al cuginetto, figlio di Zorka Hejdová a cui la showgirl e modella 43enne è legatissima. L’ex moglie di Gigi Buffon, da tempo felicemente legata ad Alessandro Nasi da cui ha avuto Vivienne, condivide alcuni scatti del graziosissimo pigiama party sul social.

Anche Alena è rigorosamente abbigliata per la notte, come pure i fratelli della bambina, Louis Thomas e David Lee, rispettivamente 13 e 11 anni, avuti da portiere che ora gioca in serie B con la maglia del Parma, società sportiva che, giovanissimo, l’ha scoperto e in cui ora, a fine carriera, è voluto tornare.

La Seredova raconta un altro pezzo di vita nella sua casa a Torino. E’ una mamma attenta e premurosa: trascorre moltissimo tempo accanto ai figli. Vivienne, la prima femmuniccia in casa, la rende felice come non mai: ogni giorno scopre cose nuove della figlioletta e sorride dei piccoli progressi quotidiani. E’ come essere tornati indietro nel tempo: si è riscoperta piena di energie.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/9/2021.