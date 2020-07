Alena Seredova si rilassa in piscina. La showgirl da ormai parecchi giorni si trova a Forte dei Marmi (Toscana), dove si è trasferita per fuggire al caldo di Torino. Con lei ovviamente c’è la piccola Vivienne Charlotte, venuta al mondo lo scorso 19 maggio. Ma anche i figli più grandi Louis Thomas, 12 anni, e David Lee, 10, nati dal matrimonio con Gigi Buffon. E poi il compagno Alessandro Nasi. Sul social la 42enne di origini ceche ha pubblicato una nuova foto in cui appare all’ombra di un grande albero, vicino ad una piscina, mentre legge un libro. La bimba si trova dentro una sorta di “minibox”. Questo le permette di rilassarsi in piena tranquillità. “Relax”, ha semplicemente scritto accanto all’immagine.

Fare la mamma però è impegnativo e nonostante siano passati già 14 giorni da quando la Seredova è arrivata in questo paradiso terrestre, non ha ancora neanche avuto modo di entrare a fare un bagno nella piscina. Ad un utente che le diceva di invidiarla proprio perché aveva una piscina a disposizione, Alena ha risposto: “Non ci sono ancora entrata in due settimane”.

Recentemente invece l’ex modella ha rivelato che poco dopo la nascita della prima femminuccia, l’ex marito le ha fatto gli auguri. “Buffon mi ha fatto gli auguri quando è nata Vivienne Charlotte”, ha fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 9/7/2020.