Alena Seredova: 'Grazie all'addio a Buffon ho trovato il vero uomo della mia vita'

Alena Seredova a “Vieni da me”, ospite di Caterina Balivo, racconta la sua vita. Parla dell’addio doloroso con Gigi Buffon, che l’ha tradita con Ilaria D’Amico, a cui è legato ora. La showgirl 41enne confessa che grazie alla rottura con il marito ha trovato il vero uomo della sua vita.

“Sono stata super fortunata perché non sempre quando si chiude una porta arriva il vero uomo della tua vita”, rivela Alena Seredova. E’ molto felice insieme ad Alessandro Nasi con cui pensa pure alle nozze: “Credo che prima o poi quel momento arriverà. Lui non si è mai sposato”.

Il matrimonio con Buffon è naufragato nel 2014. Non è stata l’ultima a sapere del tradimento del calciatore, lo chiarisce alla Balivo. “No, l’ultima no. Dopo di me l’ha saputo il mio babbo! Penultima. L’ho sentito alla radio, però va bene, io penso che tutto quello che non ti uccide ti fortifica, non è sbagliato il detto, alla fine è vero. Penso di essere diventata una persona migliore dopo. Non do più peso a certe cose, ora non mi interessano più. Ognuno si è creato la sua nuova famiglia, senza equilibrio non ci si riesce”, sottolinea Alena Seredova.

Ha sempre mantenuto la calma, nessuna piazzata a mezzo media, per amore di se stessa e dei suoi due figli. “Nel momento di difficoltà ho pensato ai ragazzi e a me stessa. Nessuno si sarebbe aspettato da me un comportamento simile anche per il mio lato impulsivo. Invece ho parcheggiato quel lato”, chiarisce al ceca.

Poi sul compagno attuale, manager di successo, dice: “Si è preso una donna con due figli, fragile, arrabbiata con tutti gli uomini e ha avuto la pazienza di farla rifiorire. Sì, sono stata una donna fragile e senza fiducia”. E’ lui il vero uomo della vita, non ha dubbi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/11/2019.