Alena Seredova festeggia i 48 anni con una cena con famiglia e amici: foto

A Torino ha accanto i suoi affetti più cari: spegne le candeline col sorriso raggiante

La showgirl ceca è in splendida forma grazie ai chili persi un anno fa e mai più ripresi

Sorride davanti alla torta con le candeline accese. Alena Seredova festeggia i 48 anni compiuti il 21 marzo. Sul social condivide le immagini della cena organizzata a Torino con la sua famiglia a gli amici più cari. La showgirl è raggiante e in splendia forma, grazie ai chili persi un anno fa e mai più ripresi.

Alena Seredova festeggia i 48 anni con una cena con famiglia e amici

Nel ristorante una lunga tavolata accoglie i suoi ospiti. Non possono mancare Louis Thomas e David Lee, 18 e 16 anni, i suoi primi figli avuti dall’ex marito Gigi Buffon. Con loro c’è l’ultimogenita di Alena, Vivienne Charlotte, che il 19 maggio prossimo compirà 6 anni. E’ nata dall’amore con l’attuale marito Alessandro Nasi. La Seredova insieme al 51enne ha ritrovato la serenità sentimentale sempre desiderata.

A Torino ha accanto i suoi affetti più cari: spegne le candeline col sorriso raggiante

Al ristorante ci sono i tre figli e il marito Alessandro Nasi

Alena si gode ogni attimo della sua festa di compleanno. Il tempo per lei sembra non trascorrere mai. Lo scorso giugno aveva confessato, sia sui social che in tv, di aver perso quasi 20 chili con un regime alimentare giusto e salutare. In passato, quando aveva preso peso, era stata persino vittima di body shaming. Ospite a Verissimo aveva confessato: “Quando sono venuta l’ultima volta a maggio, me ne hanno dette di tutti i colori. Che sembro una balena, anche cose molto più volgari… Alla fine ho pensato a come uno con questo aggeggio in mano, il telefonino, scrive cose veramente cattive che oggi leggono pure i nostri figli e non si rende conto che dietro a un aspetto fisico ci può essere qualche problema di salute”.

La ceca è felice di avere le persone a cui vuole più bene vicino a lei

Alena poi aveva chiarito: “A me hanno diagnosticato la tiroide durante l’ultima gravidanza, che però evidentemente poi se n’è andata via. Io però continuavo a prendere le medicine, così avevo tutto doppio che non serviva. E’ per quello che ero un po’ ‘stagna’ nelle mie misure. Ora problema risolto”.