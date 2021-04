Alessandra Amoroso, vincitrice di ‘Amici 8’ nel 2009, e una delle giovani cantanti italiane più apprezzate, ha rivelato che per lungo tempo si è “violentata psicologicamente”. Non pensava di meritare il successo e si riempiva di autocritiche. Poi durante il primo lockdown, nel 2020, si è fermata a riflettere ed è arrivata una vera e propria svolta. Lo ha raccontato a ‘Il Corriere della Sera’. “Sono sempre stata il limite di me stessa. Mi davo regole, pensavo sempre che non ce l’avrei fatta, che non meritavo quello che avevo, mi riempivo di autocritiche, mi violentavo psicologicamente. Ho messo un punto e ho voltato pagina. Adesso so chi sono”, ha fatto sapere al quotidiano.

Il cambiamento interiore è diventato chiaro nella primavera dello scorso anno. “Il 5 maggio, quando sono tornata a Lecce. Oltre a ritrovare la famiglia ho fatto un incontro molto importante con la musica. ‘Karaoke’ con i miei fratelloni Boomdabash è stato un’apertura sulla luce, un’esplosione d’amore. Mi sono riacchiappata. E lo step in più è stato ‘Pezzi di cuore’ con Emma”, ha aggiunto.

La 34enne ha anche rivelato di aver superato il terrore del buio. “Da bambina ho sempre dormito con una sorella. Prima con Francesca, la maggiore, poi quando è cresciuta e ha avuto la sua stanza sono passata con Marianna, la piccola. Ero la fifona di famiglia, mi facevano paura le ombre, avevo sempre la lampadina accesa. Solo adesso ho smesso di accendere la luce se vado in bagno di notte”, ha concluso.

