Alessandra Amoroso e Stefano Settepani si sono lasciati: la cantante cambia look

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani si sono lasciati. Dopo giorni di rumors, in cui il settimanale Chi aveva lanciato lo scoop dell’addio, arrivato forse per le divergenze dei due sul futuro (lui impegnato con il lavoro, lei con una voglia matta di mettere su famiglia), arriva l’ufficialità. E’ l’ex Amici a annunciare la fine della storia con il produttore della Fascino, classe 1976, con alle spalle un matrimonio e due figli a cui è legatissimo. La bella 33enne lo annuncia in un post condiviso nelle IG Stories. Poi si fa vedere con un nuovo look: ha i capelli grigio ghiaccio.

"Io e Ste non stiamo insieme da un mese, per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due!”, scrive Alessandra Amoroso. La salentina pare voler smentire che il legame si sia spezzato per i possibili contrasti ipotizzati dal settimanale.

Poi aggiunge: “Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo. L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”.

Alessandra torna single dopo un po’ di anni passati in coppia e, come molte donne, si apre al cambiamento regalandosi un nuovo look: ha una chioma 'grey'. Fa una scelta drastica, lei che è sempre stata mora. “Perché io vivo a colori, rido e me ne frego”, scrive sul social, sottolineando di aver voltato pagina.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/1/2020.