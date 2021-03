Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, è scontro ad 'Amici' e si passa agli insulti

Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini non se le mandano di certo a dire. E’ scontro tra le due ad Amici 20 e si passa subito agli insulti. Volano gli stracci tra le due professoresse di ballo del talent show, ormai rivali acerrime, tutto per colpa di Martina Miliddi, per la cugina del Molleggiato ‘negata’ per la danza.

Alessandra Celentano lancia un guanto di sfida contro l’allieva della showgirl: le propone una coreografia neoclassica che considera semplicissima e la mette a confronto con Serena. "Il motivo è sempre lo stesso, per me è negata”, sottolinea a Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini, non ritenendo Martina in grado di imitarla, in quando ballerina di latino-americana, senza alcuna base classica, accetta: la ragazza si esibirà, ma la coreografia è stata modificata.

"C'è modo e modo di dire le cose, devi dosare le parole, anche senza insulti, tu sei abituata ad avere una certa arroganza che non va bene con dei ragazzi di 20 anni”, spiega contrariata dall’atteggiamento della collega e soprattutto dalle sue parole Lorella Cuccarini. "Qualcuno deve dire le cose come stanno”, ribatte la Celentano. "Mi contesti? La cosa non mi smuove”, aggiunge ancora.

Alessandra non ci sta e bacchetta anche la scelta della Cuccarini: ritiene profondamente offensivo e sbagliato che di sua iniziativa abbia modificato la coreografia. Lorella, però, sbotta: “Sei troppo furba. Tu ti diverti a mettere i ragazzi sulla botola, vederli cadere e godi pure di questo. Io non te lo permetto”. La Celentano replica feroce, rivolgendosi ai tre giurati: "Adesso loro vedranno una versione diversa. Perché la signora Cuccarini ha deciso di modificare i passi. Quindi vedrete una coreografia falsificata in maniera clandestina. Non me lo ha neppure chiesto…”.

La sfida la vince Serena, Martina cade in un confronto impari, ma la querelle tra le due prof rimane accesa e continuerà nelle prossime puntate dello show.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/3/2021.