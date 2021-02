Alessandra De Angelis sorride: stamane, 8 febbraio, alle 9 è nata Adria Maria. Il parto programmato, dopo essere guarita dal Covid, è andato splendidamente. La 26enne, ex volto di Temptation Island, ha finalmente dato alla luce la sua terzogenita per la felicità del marito Emanuele D’Avanzo. I due sono già genitori di Beatrice ed Enea.

Emanuele D’Avanzo rivela ai fan sul social l’arrivo della cicogna e scrive: “Alessandra sta bene”. Sono stati giorni difficili per la De Angelis contagiata dal Coronavirus. La giovane campana si era isolata pur di non trasmettere la malattia al resto della famiglia. Fortunatamente al secondo tampone, dopo alcuni giorni, è risultata negativa e grazie a questo ha potuto affrontare il parto in estrema serenità.

“E' una delle giornate più belle della mia vita. Il tampone è risultato negativo e sono corsa ad abbracciare tutta la mia famiglia - ha scritto Alessandra lo scorso 4 febbraio, annunciando a tutti di essere guarita dal Covid - Non mi sento ancora bene. Ho ancora qualche postumo e sono anche svenuta, facendo preoccupare tutti. Su consiglio del ginecologo prenderò un po' di pappa reale e al posto di partorire il 5 partorirò l'8, in modo da riprendermi in questi giorni. Mi avete dato la forza e mi siete stati vicini. Siete diventati una grande famiglia. Grazie a tutti”.

Così ha fatto e tutto è filato liscio. La famiglia si allarga e il nuovo anno inizia con tanta gioia e felicità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/2/2021.