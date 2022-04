Alessandra Mastronardi dopo l'addio con Ross McCall: 'Ora mi guardo intorno e...'

Alessandra Mastronardi, tornata single, dopo l’addio con Ross McCall si prende una pausa dai fidanzati. “Ora mi guardo intorno”, dice al Corriere della Sera. Si gode un po’ la singletudine ma senza perdere d’occhio chi c’è all’orizzonte: l’uomo dei sogni potrebbe sempre arrivare.

Doveva andare a nozze con Ross, 46 anni. Il matrimonio è stato annullato. “Ci siamo lasciati, è durata quattro anni. Sono una da storie lunghe. Purtroppo non è andata. Ora mi guardo intorno, respiro la primavera”, confessa l’attrice 36enne, arrivata al successo in tv da giovanissima con I Cesaroni.

Alessandra Mastronardi ha deciso di rimanere a vivere a Londra, spiega il perché: “Avevo bisogno di cambiare aria, di crescere, di alzare l’asticella. L’ho deciso sette anni fa. Ho vissuto lo shock del pre e il dopo Brexit, il caro vita, i supermercati mezzi vuoti, gli amici che andavano via”. L’Italia vista da lontano è meglio per lei: “La ami molto di più, metti a fuoco le cose belle, la luce di Roma, i colori caldi che vanno dall’arancio al seppia, diventa una città all’improvviso romantica. Quando torno mi vengono addosso i difetti, soprattutto l’abbandono”. Serena pensa al lavoro: l’amore al momento è in stand by.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/4/2022.