Alessandra Mastronardi madrina a Venezia 76 con un super look

Alessandra Mastronardi è una madrina favolosa a Venezia 76. Il suo super look al Lido incanta e conquista tutti. L’attrice 33enne posa in spiaggia, davanti a un mare di fotografi, con indosso una tuta bianca in crepe di seta con profonda scollatura della collezione Giorgio Armani Fall Winter 2019/20. La bella mora, famosa per serie tv di successo come "I Cesaroni", "L'Allieva" e "I Medici”, porta i capelli sciolti e leggermente ondulati. Il bob lungo, sulle spalle, le dona molto: make up minimal e sorriso raggiante per lei, al settimo cielo.

E’ sempre molto chic e misurata. Alessandra Mastronardi da madrina a Venezia 76 opta ancora una volta per un outfit di classe. In total white è incantevole. Per gli scatti in Laguna si toglie persino le scarpe e rimane scalza con i piedi sulla sabbia. E’ disinvolta e gioiosa.

Alla Mostra del Cinema con lei c’è il compagno, l’attore Ross McCall. I due non andranno a nozze. Alessandra Mastronardi a Il Messaggero chiarisce. “Per ora no, siamo fidanzatissimi ma si vedrà”. A Venezia debutta da sola, come tutte le madrine, ma sul tappeto rosso sfilerà con mamma e papà: “I miei genitori. Sei anni fa andai alla Mostra con mia madre che mi disse: 'Chissà se un giorno farai la madrina', e io le risposi che era impossibile. Ora fare il red carpet con lei sarà particolarmente emozionante”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/8/2019.