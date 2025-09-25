Alessandra Mussolini torna sorridente in pubblico col marito Mauro anni dopo lo scandalo che lo coinvolse: foto

La politica e Floriani insieme alla presentazione del nuovo libro di lei a Roma

Lui nel 2014 fu coinvolto in un'inchiesta su un giro di prostituzione minorile

Marito e moglie appaiono sorridenti davanti ai fotografi alla Mondadori di Roma

Alessandra Mussolini appare sorridente accanto al marito Mauro Floriani alla presentazione del suo nuovo libro a Roma.

L’ex parlamentare 62enne, sposata con il 64enne dal 1989, ha infatti pubblicato “Benito. Le rose e le spine” per Piemme. Il libro racconta la vita di Benito Mussolini attraverso lo sguardo della moglie, Rachele Guidi, offrendo una prospettiva inedita sulla figura storica.

La coppia, che ha 3 figli, ha posato per i fotografi alla Libreria Mondadori nella Capitale. Tanti flash e sorrisi.

Alessandra Mussolini, 62 anni, insieme al marito Mauro Floriani, 64, alla presentazione del libro 'Benito. Le rose e le spine' a Roma

Si tratta di uno dei primi appuntamenti pubblici della Mussolini a cui Floriani partecipa dopo che, nel 2014, fu coinvolto in un'inchiesta su un giro di prostituzione minorile a Roma, nel quartiere Parioli. Fu accusato di essere uno dei clienti delle ragazze coinvolte. Ha poi patteggiato una pena di un anno di reclusione e una multa di 1.800 euro.

Oggi tra loro sembra tornato il sereno, ma sicuramente Alessandra all’epoca non visse un periodo facile.

Ospite anni fa del programma ‘Belve’, le fu chiesto da Francesca Fagnani se avesse perdonato il marito.

Rispose: “E’ matta? Si vive, non si perdona. Credo che perdonare spetta al papa, ai preti, alle suore, agli uomini no […] Tu vivi, comprendi, e stai con una persona che per te è fondamentale, mio marito è sempre stato un punto di riferimento fondamentale, lo è stato, lo è e lo sarà, per me e per i miei figli e per la famiglia”.

“Chi perdona veramente? Uno lo dice e poi non lo fa”, aveva aggiunto.

Quando poi le era stato domandato se avesse ricevuto solidarietà in quel periodo brutto, aveva replicato: “In quel momento non ti serve niente, non ti serve la solidarietà, ti serve… niente, si va avanti… punto”.